В Совфеде назвали «злопыхательством» критику Крымского моста Госдепом

Сенатор Владимир Джабаров отреагировал на критику Госдепартамента из-за открытие моста через Керченский пролив без разрешения Киева.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на критику Госдепа США по поводу открытия Крымского моста без согласования с украинской стороной.

Сенатор отметил, что это «злопыхательство», поскольку Крым с 2014 года является российским регионом и Москве не требуется получать разрешение у Киевом на строительство объектов в России

Джабаров подчеркнул, что заявление Госдепа о том, что возведение моста через Керченский пролив якобы нарушило международное право, не имеет под собой оснований.

«Сейчас Россия доказала, что она может все. Лучше бы поздравили нашу страну, что мы движемся по мирному пути, а не как американцы разжигаем повсюду конфликты», — добавил сенатор. Слова Джабарова приводит РБК.

Крымский мост протяженностью 19 километров, является самым длинным в России. Путепровод соединит полуостров с материковой частью России. Торжественное открытие объекта состоялось 15 мая. В среду по автодорожной части моста открыли движение легковых автомобилей и автобусов.