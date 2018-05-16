Собчак похвалила Путина

«Фильм «Дело Собчака», он и о том, где мы находимся сегодня, и о том, как мы пришли в эту точку. Каждый герой этого фильма на том или ином этапе делал определенный выбор. Я не хочу сейчас рассказывать сюжетную линию, но хочу сказать, что это кино о сложном выборе, о сложных людях, которые совершают непростые поступки», — сообщила журналист Ксения Собчак, в рамках презентации фильма о своем отце — мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что фильм отвечает на многие вопросы, которые в начале даже не ставились, после чего отметила, что люди, у которых она брала интервью, были искренними и откровенными:

«Потом оказалось, что люди, у которых я брала интервью, готовы говорить искренне, что они не просто произносят дежурные правильные фразы, а готовы говорить откровенно. В этот момент фильм начал меняться сам, и значительно перерос наш изначальный замысел. Что точно есть в этом фильме — это ощущение того, что наше прошлое и настоящее крепко связаны. Что настоящее наше — продолжение прошлого. Во всех смыслах», — отметила она.

В фильме рассказывается о жизни и карьере первого мэра Санкт-Петербурга — Анатолия Собчака, рассказанная его семьей, друзьями и его врагами. Спустя 18 лет после смерти отца Ксения Собчак пытается разобраться в его политической судьбе.

Интервью, вошедшие в фильм, были записаны до старта президентской избирательной кампании в 2018 году, в которой участвовала журналист Ксения Собчак.

Картина выйдет в прокат 24 мая.