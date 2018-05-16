Крымский мост понравился не всем 

Внешнеполитическая служба Евросоюза назвала строительство Крымского моста и открытие автомобильного движения по нему без согласия Украины «очередным нарушением Москвой суверенитета и территориальной целостности этой страны». От имени ЕС выступила представитель внешнеполитической службы Майя Косьянчич. По ее словам, «строительство моста направлено на дальнейшую принудительную интеграцию незаконно аннексированного полуострова с Россией и его изоляцию от Украины». По мнению представителя ЕС, мост «ограничивает судоходство через Керченский пролив в направлении украинских портов Азовского моря».
Не промолчал и президент Украины Петр Порошенко, назвавший строительство моста незаконным и свидетельствующим о «пренебрежении международным правом со стороны Кремля». С осуждением выступил МИД Франции, посчитавший, что Крымский мост «лишает Украину полного доступа и использования ее международно признанных территориальных вод». А каков на самом деле правовой статус Крымского моста? Об этом в комментарии Георгия Бовта.
Надо заметить, что реакция западной прессы на столь выдающееся событие, каковым стало открытие моста через Керченский пролив, оказалась в основном на удивление сдержанной и почти нейтральной. Все же трудно метать громы и молнии в адрес уникального проекта, сооруженного в столь короткие сроки. К тому же Крымский мост, безусловно, кардинальным образом улучшит положение населения полуострова. Разве что во всех репортажах присутствовало дежурное определение полуострова как аннексированного Россией.
Что же касается международно-правового статуса моста, то, например, судя по таким словам французского МИД, как «международно признанные территориальные воды» Украины, европейские чиновники как минимум не очень хорошо разобрались в юридических хитросплетениях проблемы. До распада СССР Азовское море и Керченский пролив квалифицировались как внутренние воды Советского Союза. До настоящего момента Украина и Россия не провели делимитации своих границ в этом регионе. Таким образом, эти воды по-прежнему считаются не международными, а внутренними водами двух стран.
Статус Азовского моря отчасти определило российско-украинское соглашение 2003 года о сотрудничестве и совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. В то же время соглашение 2003 года подтверждает статус этих вод как внутренних двух стран. Таким образом, он регулируется как внутренним законодательством России и Украины, так и этим соглашением.
Теоретически строительство моста должно было бы получить согласие Киева. Но это было уже совершенно невозможно в 2016 году, а устроенную Киевом, по сути, блокаду Крыма надо было как-то прорывать — ради самих же крымчан.
Чаще всего Украина теперь говорит, что мост мешает судоходству через Керченский пролив, что на самом деле абсолютно не так — ничему он не мешает. Там не ходят корабли размером с «Титаник». Однако представим чисто гипотетически, что с этим аргументом Украина пошла в суд. Тогда это отдаленно напомнило бы иск Финляндии к Дании в Международном суде ООН в 1991 году. Поводом стало строительство датчанами моста через пролив Большой Бельт. Финляндия утверждала, что он будет мешать проходу судов, морских буровых платформ и так далее. Финны требовали запрета строительства. Однако Международный суд, хотя и признал себя вправе рассматривать этот вопрос, единодушно отказался запрещать строительство.
В то же время следует отметить, что этот случай вряд ли может служить прецедентным по отношению к спору вокруг Крымского моста. Во-первых, для того чтобы Международный суд ООН принял дело к рассмотрению, должно быть согласие на то Украины и России. Во-вторых, четвертая статья соглашения 2003 года по Азовскому морю гласит, что все споры о толковании этого соглашения должны решаться путем консультаций и переговоров.
Также не может быть применена в споре вокруг Крымского моста Конвенция ООН по морскому праву, потому что Азовское море и Керченский пролив — внутренние воды двух стран, а конвенция, как правило, споры, относящиеся к таким водам, оставляет на усмотрение внутреннего законодательства. Ее статья, касающаяся судоходства через проливы, относится только к тем проливам, где есть международное судоходство. Ни российское, ни украинское таковым в этом регионе не является. Так что все апелляции к международному праву в этом вопросе с чисто юридической точки зрения безосновательны.