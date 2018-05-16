Чубайс заметил грань безумия в Госдуме

Закон об ответе на американские санкции 15 мая прошел первое чтение в Госдуме. Норму о лекарствах было решено исключить из проекта закона ко второму чтению, которое должно состояться 17 мая.

«К счастью, возобладал здравый смысл, некоторые горячие головы предлагали наказать за антироссийские санкции российских граждан, в том числе пользующихся лекарствами иностранными. Ну это где-то уже на грани, в моем понимании, безумия», — сказал Чубайс.

По его мнению, в целом инициатива позволит российскому правительству действовать в рабочем режиме и вводить санкции в зависимости от ситуации.

«Это правильно, на санкции надо отвечать, это абсолютно разумный и адекватный подход. Только важно не попадать в известный принцип: назло бабушке отморозим уши», — сказал глава «Роснано».

Говоря об идее ввести уголовную ответственность за выполнение американских санкций и ограничений других государств на территории России, которая также прошла первое чтение в Госдуме 15 мая и будет рассмотрена во втором 17-го, Чубайс заявил, что не понимает предмета законопроекта.

Проект закона о контрсанкциях был внесен на рассмотрение Госдумы председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным , а также руководителями всех фракций. В первоначальной версии инициатива содержала пункт о запрете или ограничении закупок Россией лекарств из США и поддержавших санкции Вашингтона стран. Положение законопроекта вызвало резкую критику, в частности, со стороны медицинского сообщества. Идею также раскритиковали в комитете по соцполитике Совета Федерации . В результате пункт о лекарствах было решено исключить из документа.

Законопроект об ответственности за исполнение антироссийских санкций предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штраф до 600 тысяч рублей. Согласно документу, россиянам, которые способствуют введению ограничений в отношении России, грозит до трех лет заключения и штрафы до 500 тысяч рублей.