Чубайс обрадовался, что остался не у дел 

Экс-министр финансов, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что ему не предлагали работу в формирующемся российском правительстве. Об этом сообщает РИА Новости.
На вопрос журналистов о возможном назначении Чубайс заявил, что его, «к счастью», в кабмин не приглашали.
«Меня никто не зовет, а я и не хочу», — сказал он.
По словам Чубайса, у него и правительства по этому поводу «какое-то абсолютное и полное единство».
Ранее стало известно, что новое правительство будет состоять из 22 министерств, а у премьер-министра Дмитрия Медведева будет десять заместителей.
В 1991-1994 годах Чубайс возглавлял госкомитет России по управлению государственным имуществом, в 1992-1994 он также был зампредом правительства. С июля 1996-го по март 1997 года руководил президентской администрацией Бориса Ельцина. В марте-ноябре 1997 года был главой Минфина. Последней его работой в правительстве стала должность первого заместителя председателя кабмина, которую он занимал до марта 1998 года. С апреля 1998-го по июль 2008 года возглавлял РАО «ЕЭС России».