Чубайс обрадовался, что остался не у дел

На вопрос журналистов о возможном назначении Чубайс заявил, что его, «к счастью», в кабмин не приглашали.

«Меня никто не зовет, а я и не хочу», — сказал он.

По словам Чубайса, у него и правительства по этому поводу «какое-то абсолютное и полное единство».

Ранее стало известно, что новое правительство будет состоять из 22 министерств, а у премьер-министра Дмитрия Медведева будет десять заместителей.