Крымчанам советуют воздержаться от поездок на Украину

По его словам, с одной стороны, создание подобной структуры выглядит «смешно и абсурдно», с другой — «мы не знаем, как себя поведет так называемая патрульная полиция».

«Крымчанам стоит воздержаться от посещения Украины без острой необходимости до тех пор, пока между нашими странами не наладятся дружественные и партнерские отношения», — цитирует РИА «Новости» слова парламентария.

Шеремет также назвал работу по созданию полиции Крыма очередным способом киевских властей разворовать бюджетные деньги.

В понедельник, 14 мая, в Херсонской области начал работу отдел патрульной полиции Крыма и Севастополя . Полицейские будут работать на блокпостах в Геническом, Каланчакском и Чаплинском районах, граничащих с Крымом, а также возьмут под контроль основные трассы, соединяющие материк с полуостровом.

В конце апреля шеф Национальной полиции Украины Сергея Князев выразил надежду, что благодаря новому подразделению удастся «закрыть въезд для людей, которые предали Украину, или задержать изменников».