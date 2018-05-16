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Крымчанам советуют воздержаться от поездок на Украину
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Крымчанам советуют воздержаться от поездок на Украину 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Михаил Шеремет посоветовал крымчанам воздержаться от поездок на Украину из-за непредсказуемых действий недавно созданной Киевом патрульной полиции Крыма.
По его словам, с одной стороны, создание подобной структуры выглядит «смешно и абсурдно», с другой — «мы не знаем, как себя поведет так называемая патрульная полиция».
«Крымчанам стоит воздержаться от посещения Украины без острой необходимости до тех пор, пока между нашими странами не наладятся дружественные и партнерские отношения», — цитирует РИА «Новости» слова парламентария.
Шеремет также назвал работу по созданию полиции Крыма очередным способом киевских властей разворовать бюджетные деньги.
В понедельник, 14 мая, в Херсонской области начал работу отдел патрульной полиции Крыма и Севастополя. Полицейские будут работать на блокпостах в Геническом, Каланчакском и Чаплинском районах, граничащих с Крымом, а также возьмут под контроль основные трассы, соединяющие материк с полуостровом.
В конце апреля шеф Национальной полиции Украины Сергея Князев выразил надежду, что благодаря новому подразделению удастся «закрыть въезд для людей, которые предали Украину, или задержать изменников».
Крым вновь вошёл в состав РФ по итогам референдума, проведённого после госпереворота на Украине в марте 2014 года. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Несмотря на это, Украина отказалась признать итоги голосования.
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