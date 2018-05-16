Захарова призвала Госдеп «не расшаркиваться» перед властями Украины

"Обращаюсь к коллегам из Госдепа: не расшаркиваться надо перед потерявшими какое-либо представление о правах человека властях Украины, а строгим голосом, как вы умеете отчитывать всех остальных, потребовать незамедлительного освобождения представителей прессы", — написала она.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что американская считает крайне серьезными действиями задержание руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе РИА «Новости».