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Захарова призвала Госдеп «не расшаркиваться» перед властями Украины
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Захарова призвала Госдеп «не расшаркиваться» перед властями Украины 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала госдепартамент США потребовать незамедлительного освобождения журналиста РИА Новости Украина, задержанного СБУ. Об этом она написала в своем фейсбуке.
"Обращаюсь к коллегам из Госдепа: не расшаркиваться надо перед потерявшими какое-либо представление о правах человека властях Украины, а строгим голосом, как вы умеете отчитывать всех остальных, потребовать незамедлительного освобождения представителей прессы", — написала она.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что американская считает крайне серьезными действиями задержание руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе РИА «Новости».
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