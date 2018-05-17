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Путин встретился с Асадом
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Путин встретился с Асадом в Сочи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с главой Сирии Башаром Асадом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня в Сочи состоялись переговоры президента России Путина с президентом Сирийской арабской республики Башаром Асадом. Асад посетил Сочи с рабочим визитом", — сообщил Песков журналистам.
Лидеры и ранее уже проводили встречи в летней резиденции российского президента. Асад был в Сочи почти полгода назад. Встреча прошла 20 ноября, однако о ней стало известно только через день. Тогда Путин представил Асада руководству Минобороны и Генерального штаба. Президент РФ в входе встречи в ноябре говорил, что борьба с терроризмом в Сирии близка к завершению, однако очаги терроризма еще будут возникать.
Также лидеры двух стран на прошедшей в ноябре встрече обсуждали предстоящий конгресс народов Сирии, который пройдет в Сочи.
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