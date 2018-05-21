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Немцам объяснили значение букета Путина
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Немцам объяснили значение букета Путина 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Интерпретация букета, подаренного президентом РФ Владимиром Путиным канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, как оскорбление — свидетельство утраты эстетики и красоты человеческих отношений, считает заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.
Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал статью, автор которой не оценил жест президента России Владимира Путина, подарившего цветы канцлеру Германии Ангеле Меркель, посчитав это "неким сигналом".
"Красиво подаренный букет цветов в знак уважения интерпретировать как оскорбление — это свидетельство утраты эстетики и красоты человеческих отношений. Так можно договориться до того, что обращения "госпожа" или "фрау" являются оскорбление", — цитирует Яровую ее пресс-служба.
По мнению парламентария, дарить женщине цветы — это прекрасная традиция и женская привилегия, которая не может быть ничем иным, даже если женщина политик или государственный деятель.
Путин в пятницу провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи. По словам российского президента, разговор с Меркель получился содержательным и своевременным. Канцлер ФРГ, в свою очередь, заявила, что поддерживать хорошие отношения с Россией входит в стратегические интересы Германии.
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