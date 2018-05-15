Путин рассказал о работе с Собчаком 

Лидеры зарубежных стран видели в мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке возможного кандидата в президенты России, рассказал действующий глава государства Владимир Путин.
ЦДК поделился редкими кадрами Путина и Собчака, которые вошли в фильм "Дело Собчака" pic.twitter.com/4TtK1rL9y9— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 15 мая 2018 г.
Он также рассказал, что у Собчака были сложности не с самим первым главой государства Борисом Ельциным, а с его окружением, в том числе из правоохранительной сферы.
Путин стал одним из героев фильма документального фильма "Дело Собчака", рассказывающего о политической судьбе Собчака. Путин работал с ним с 1990 года, сначала он был советником председателя Ленсовета, затем председателем комитета по внешним связям мэрии, а потом первым заместителем мэра Санкт-Петербурга. Картина выйдет в прокат 24 мая. Фрагменты фильма были предоставлены РИА Новости Центром документального кино.
"Я вообще не думаю, что между Борисом Николаевичем и Анатолием Александровичем была какая-то трещина. Я допускаю, и не только допускаю — уверен, что была какая-то трещина между Анатолием Александровичем Собчаком и некоторыми людьми из близкого окружения Бориса Николаевича. В том числе, скажем, из правоохранительной сферы, системы охраны. Но была ли какая-то трещина лично с Ельциным, я не знаю", — сказал Путин в ходе интервью в фильме.
"Я видел, особенно когда мы выезжали заграницу, что лидеры зарубежных стран, смотрели на Собчака как на возможного кандидата в президенты России. Для меня это было очевидно", — добавил он.
Интервью, вошедшие в фильм, были записаны до старта президентской избирательной кампании в 2018 году, в которой участвовала журналист Ксения Собчак.
Ранее Путин неоднократно в своих интервью рассказывал о работе с Собчаком. В марте в фильме Андрея Кондрашова, он поделился воспоминаниями о том, как и почему помог Собчаку уехать из страны.