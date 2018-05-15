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Раскрыты новые проекты Путина
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Раскрыты новые проекты Путина 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самыми дорогими проектами 2018-2024 годов станут онкологическая программа, обеспечение госсектора и школ цифровыми каналами связи, ремонт дорог и «цифровое государство». Об этом пишет газета «Коммерсантъ», которая ознакомилась с новыми майскими указами Владимира Путина.
По информации издания, до 2024 года планируется реализовать 13 национальных проектов. Самыми крупными среди них стали автодорожный — 8,42 триллиона рублей, демографический — 3,55 триллиона рублей, инфраструктурный — 1,79 триллиона рублей и проект «цифровой экономики» — 1,31 триллиона рублей.
Как пишет газета, почти все проекты повторяют старые государственные программы. Исключением стал проект по здравоохранению. Всего на медицину направят 1,33 триллиона рублей. Главная статья расходов — борьба с онкозаболеваниями. Самыми крупными расходами проекта по образованию называют строительство школ, общежитий и переход на цифровые технологии в обучении.
Главная статья дополнительных расходов по демографическому проекту — строительство яслей. Строительство дорог получит дополнительные 133 миллиарда рублей в год на ремонт трасс в 68 крупных городах. В проекте по экологии больше всего средств потратят на решение мусорной проблемы — 20-25 миллиардов рублей в год.
Основная часть расходов «цифрового» нацпроекта — вложения в цифровую широкополосную связь для госсектора, школ и больниц, а также софт для госструктур — дополнительные расходы в 158 миллиардов рублей.
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