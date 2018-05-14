В России ответили на расширение санкционного списка ЕС

Брюсселе пренебрегают принципами демократии и правами человека, расширяя санкционный список россиян. Так в МИД РФ прокомментировали решение Евросоюза распространить ограничения ещё на пятерых крымчан. Меры были введены против тех, кто имел непосредственное отношение к организации на полуострове президентских выборов. По мнению европейских чиновников, своими действиями они «подрывают территориальную целостность и независимость Украины ». В Москве , в свою очередь, разработали законопроект об уголовной ответственности за содействие в исполнении западных санкций на территории России

В МИД России отреагировали на расширение Евросоюзом санкционного списка. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой , таким образом Брюссель пренебрёг принципами демократии.

«Новые меры Евросоюза в очередной раз демонстрируют его истинное отношение к населению Крыма, интересам и чаяниям жителей полуострова. Позабыв о высоких принципах демократии и прав человека, в Брюсселе упорно стремятся «наказать» тех, кто причастен к организации демократических волеизъявлений на полуострове», — говорится в её заявлении, опубликованном на сайте министерства.

Дипломат выразила мнение, что новый шаг ЕС вызван недовольством положительными изменениями в жизни крымчан после присоединения полуострова к России.

«Еэсовцам, видимо, не дают покоя существенные положительные изменения в жизни крымчан после 2014 года, особенно на контрасте с ситуацией на Украине, граждане которой по понятным причинам чувствуют себя обманутыми со стороны ЕС, сулившего им в своё время скорое «светлое будущее», — заявила Захарова.

Она также добавила, что в Брюсселе, вероятно, понимают неэффективность санкций, но понятие ложной солидарности не даёт действовать иначе.

«Полагаем, что и в самом Евросоюзе всем давно очевидна тщетность антироссийских санкций, превратившихся в ритуальные демонстрации внутриеэсовской «солидарности». Единственный их практический результат — накопление «раздражителей», препятствующих выстраиванию взаимовыгодного диалога и сотрудничества с Россией в интересах наших граждан», — подчеркнула представитель МИД.

В связи с этим Мария Захарова отметила, что Россия оставляет за собой право на ответные шаги.

За президентские выборы

Между тем в Совете Евросоюза ранее заявили, что санкции были введены в отношении пяти россиян из-за недавних президентских выборов, которые проходили в том числе и в Крыму. Ограничительные меры были распространены на тех, кто принимал участие в организации избирательного процесса.

«Совет добавил пятерых человек в список лиц, в отношении которых введены ограничительные меры из-за их действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Они включены из-за их вовлечённости в организацию российских президентских выборов 18 марта 2018 года… Эти пятеро человек занимают ответственные должности в избирательных комиссиях Крыма или Севастополя», — говорится в пресс-релизе.

Речь идёт о «зампреде избирательной комиссии Крыма Инне Гузеевой, секретаре Крымской избирательной комиссии Наталье Безрученко, председателе избирательной комиссии Севастополя Александре Петухове , зампреде избирательной комиссии Севастополя Мирославе Погорелове и секретаре Севастопольской избирательной комиссии Анастасии Капрановой».

Им запрещаются поездки в ЕС, а их активы, если таковые имеются, замораживаются.

В постановлении отмечается, что принятое решение вступает в силу, как только будет опубликовано в Официальном журнале Европейского союза, то есть 14 мая. Таким образом, число находящихся под санкциями Евросоюза в связи с кризисом на Украине увеличилось до 155 человек.

Киевский взгляд

«Мои встречи в Ахене с лидерами ЕС, Франции, Германии чётко подтвердили, что тема деоккупации и восстановления суверенитета Украины над Крымом является одним из насущных приоритетов европейской повестки дня», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Между тем в России официальные лица неоднократно говорили о том, что жители Крыма и Севастополя сделали свой выбор относительно территориальной принадлежности полуострова ещё в 2014 году. Тогда был проведён референдум, на котором более 90% местного населения проголосовали за воссоединение с РФ. При этом референдум проходил в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН

В связи с этим президент России Владимир Путин отметил, что вопрос о Крыме отныне «закрыт окончательно».

Напрасные усилия

Депутат Госдумы от Крыма, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек подчеркнул, что все санкционные усилия стран Евросоюза в отношении России бесполезны.

«Западным политикам не стоит пытаться сломить русское общество санкциями, поставленными на поток. Подобная политика не пробивает бреши ни в ментальности нашей страны, ни в политических принципах и вынуждает нас усиливать оборону государства. Я бы сказал, что Крым — это политический тренд, позволяющий сводить личные счёты и «греть руки» на санкционных списках», — пояснил Бальбек в беседе с RT.

Непосредственно в Крыму отметили, что введение новых ограничений является лишь формальностью и не отражает мнение большинства европейских политиков.

«Введение новых санкций со стороны Евросоюза у нас в Республике Крым не вызывает удивления. Ведь Брюссель на своих позициях стоит уже на протяжении четырех лет. Другой вопрос, что сегодня мнение ЕС далеко от позиции ряда национальных государств Европейского союза, в том числе и наиболее крупных. Точнее, от позиции их жителей и многих политиков. И в этом смысле новые санкции никоим образом не повлияют на действительность российского Крыма», — сказал в беседе с RT депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Помимо этого он выразил мнение, что за новыми санкция вполне могут стоять США , которые давят на ЕС.

«Брюссель сегодня позволяет себе, по крайней мере формально, вмешиваться во внутренние дела России, показывая, что они вместе с Соединёнными Штатами Америки действительно ищут новые поводы. Это вопрос в большей степени поднят именно под давлением США», — заключил депутат.

Ответный шаг

В Москве не оставили без ответа расширение санкций ЕС. Так, 14 мая в Госдуму был внесён законопроект об уголовной ответственности за содействие в исполнении западных санкций, направленный против физических лиц. Его инициаторами выступили спикеры Совета Федерации Валентина Матвиенко , председатель Госдумы Вячеслав Володин , а также лидеры парламентских фракций.

В документе предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет, принудительные работы на тот же срок или штраф до 600 тыс. рублей.

Помимо этого, ответственность предусматривается и для российских граждан, которые оказывают содействие введению санкций. В качестве наказания для них предлагается лишение свободны на срок до трёх лет и штраф до 500 тыс. рублей.

Первое чтение законопроекта в Госдуме должно состояться 17 мая, второе — 22 мая, а третье — 24 мая. Если документ пройдёт все три чтения, то поступит в Совет Федерации 30 мая.

Как отметил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров , этот документ позволит пресечь раскол среди тех, кто «готов отстаивать интересы родины», и тех, кто преследует лишь собственные интересы.

«Это правильное решение, его нужно было принять давно, чтобы не усиливать в стране деление людей на тех, кто готов отстаивать интересы родины, и тех, кто пытается от этого уйти, прикрываясь какими-то экономическими выгодами. Я думаю, что это вопрос принципиальный. Я уверен, что Совет Федерации положительно оценит этот законопроект. Если он будет принят Госдумой, мы обязательно его поддержим», — заявил Джабаров в беседе с RT.

Помимо этого в нижней палате находится на рассмотрении законопроект об ответных мерах на санкции Соединённых Штатов и других стран. Согласно ему правительству предлагается позволить введение встречных ограничений, если они будут одобрены президентом.

В частности, речь идёт о запрете или ограничении на ввоз некоторой продукции и приостановке сотрудничества в ряде областей.