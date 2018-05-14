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Глава парламента Армении прекратил полномочия трех депутатов «Елк»
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Глава парламента Армении прекратил полномочия трех депутатов «Елк» 

РИА Новости 1 час назад
ЕРЕВАН, 14 мая — РИА Новости. Председатель Национального собрания (парламента) Армении Ара Баблоян подписал протокол о прекращении полномочий трех депутатов фракции «Елк» (Исход), перешедших в правительство, сообщили в понедельник в парламентской пресс-службе.
"Считать прекращенными полномочия депутатов от парламентской фракции «Елк» Арарата Мирзояна, Мане Тандиляна и Артака Зейналяна" — говорится в решении спикера, текст документа размещен на сайте Национального собрания.
В субботу президент Армении Армен Саркисян назначил Мирзояна первым вице-премьером, Тандиляна — министром труда и по социальным вопросам, Зейналяна — министром юстиции. Возглавляет фракцию «Елк» новый премьер-министр Армении Никол Пашинян.
В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламентом на этот пост был утвержден лидер оппозиции Никол Пашинян.
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