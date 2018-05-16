Порошенко и Волкер обсудили ситуацию в Донбассе

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, собеседники отметили необходимость немедленного освобождения пленных. В сообщении также подчеркивается, что «особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между Украиной и США , укреплению партнерства Украины с НАТО и вопросу энергетической безопасности с учетом рисков, которые несет „Северный поток — 2“.

Согласно информации пресс-службы, „стороны также обсудили прогресс и поддержку Украины на пути реформ, в частности в сфере борьбы с коррупцией“.

Ранее в среду Волкер встретился в Киеве со спикером и депутатами Верховной рады