Порошенко и Волкер обсудили ситуацию в Донбассе 

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко и специальный представитель Госдепа по Украине Курт Волкер обсудили ситуацию в Донбассе и отметили важность развертывания в регионе миротворческой миссии ООН. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы украинского государства.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе, собеседники отметили необходимость немедленного освобождения пленных. В сообщении также подчеркивается, что «особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между Украиной и США, укреплению партнерства Украины с НАТО и вопросу энергетической безопасности с учетом рисков, которые несет „Северный поток — 2“.
Согласно информации пресс-службы, „стороны также обсудили прогресс и поддержку Украины на пути реформ, в частности в сфере борьбы с коррупцией“.
Ранее в среду Волкер встретился в Киеве со спикером и депутатами Верховной рады.
Волкер прибыл на Украину в понедельник, 14 мая. Он начал свою поездку с посещения находящихся под контролем официального Киева районов Донбасса. Выступая во вторник на пресс-конференции в Славянске, он заявил, что пока не рассматривает возможность поездки в Донецк или Луганск, пока они не вернуться „под украинский контроль“. Он также повторил позицию США о том, что для восстановления мира в регионе туда должна быть введена миссия ООН.