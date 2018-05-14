Ещё
Путин примет участие в открытии Крымского моста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин примет участие в открытии моста через Керченский пролив 15 мая 

РИА Новости 40 минут назад
Президент России Владимир Путин во вторник, 15 мая, примет участие в торжественном открытии строителями моста через Керченский пролив, сообщила пресс-служба Кремля.
"15 мая президент России Владимир Путин примет участие в открытии автодорожной части Крымского моста. Глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив", — говорится в сообщении.
Автомобильное движение по мосту будет запущено 16 мая, сообщили в инфоцентре "Крымский мост". А накануне, 15 мая, автодорожную часть Крымского моста торжественно откроют мостостроители.
"Колонна строительной техники проедет по автодороге. В мероприятии примут участие представители мостоотрядов из разных регионов страны. Среди них ведущие специалисты отрасли, прошедшие глобальные стройки: БАМ, подготовку к саммиту АТЭС во Владивостоке, Универсиаде в Казани, Олимпиаде в Сочи", — отметили в инфоцентре.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составляет 19 километров. Строительство ведется с февраля 2016 года, движение автомобилей по графику должно было открыться в декабре 2018 года, поездов в конце 2019 года. Пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.
В послании Федеральному Собранию в начале марта Путин сообщил, что автомобильное движение по Крымскому мосту откроется уже через несколько месяцев. Чуть позже, в середине марта, президент РФ приехал на Крымский мост, где осмотрел готовый участок автодорожной части Крымского моста и побеседовал со строителями. Общаясь с ними, Путин высказал пожелание, чтобы люди могли начать пользоваться им уже в наступающем летнем сезоне.
Премьер-министр Дмитрий Медведев, говоря о скором открытии автомобильного движения, отмечал, что на российском руководстве после присоединения Крыма "лежала колоссальная ответственность — наладить нормальную жизнь на полуострове", которая была далека от российских стандартов.
РИА Новости: последние новости
ЕС расширил санкции из-за выборов в Крыму, сообщил источник Эксперт: в Армении есть понимание, что Россия – гарант безопасности Песков прокомментировал возможный уход Суркова из Администрации Президента
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Казалось, Путин искренне зол на меня»88
Песков: дедлайн Медведева приближается44
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ306
Кобзон отказался открывать Крымский мост46
Украина наказала Сурганову11
Видео
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
04:31
Песков: дедлайн Медведева приближается
Политика
00:16
Победительница Евровидения упала с лестницы
Шоу-бизнес
00:24
«Казалось, Путин искренне зол на меня»
Политика Статьи
01:17
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ
Украина В мире
03:55
Кудрин согласился на важный пост
Политика Экономика
00:04
Смартфон взорвался под руками мастера
Происшествия Общество
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение