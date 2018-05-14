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ЕС расширил санкции против России
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ЕС расширил санкции против России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
ЕС добавил пять физических лиц в санкционный список в связи с проведением выборов в Крыму, сообщил в понедельник журналистам европейский дипломатический источник.
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Ранее источник сообщил РИА Новости, что ЕС обсуждает новый санкционный список в связи с проведением в Крыму выборов президента РФ.
"Да, Совет ЕС одобрил дополнительные ограничительные меры в отношении пяти лиц в связи с проведением выборов в Крыму", — сообщил он, не уточнив подробностей.
По его словам, решение вступит в силу со вторника после официальной публикации.
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