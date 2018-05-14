ЕС расширил санкции против России

ЕС добавил пять физических лиц в санкционный список в связи с проведением выборов в Крыму , сообщил в понедельник журналистам европейский дипломатический источник.

Ранее источник сообщил РИА Новости , что ЕС обсуждает новый санкционный список в связи с проведением в Крыму выборов президента РФ.

"Да, Совет ЕС одобрил дополнительные ограничительные меры в отношении пяти лиц в связи с проведением выборов в Крыму", — сообщил он, не уточнив подробностей.

По его словам, решение вступит в силу со вторника после официальной публикации.