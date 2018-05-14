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Прояснилось будущее Лаврова и Шойгу
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Прояснилось будущее Лаврова и Шойгу в кабмине 

РИА Новости 1 час назад
Сергей Лавров и Сергей Шойгу сохранят посты в обновленном кабмине, рассказал РИА Новости источник в парламенте. Лавров возглавлял в правительстве Министерство иностранных дел, а Шойгу — Минобороны.
"Гордеев и Силуанов, скорее всего, будут совмещать посты вице-премьеров и министров", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, вероятно, останется в правительстве и.о. министра промышленности и торговли Денис Мантуров. При этом и.о. министра транспорта Максим Соколов, и.о. министра сельского хозяйства Александр Ткачев, и.о. министра по делам Открытого правительства Михаил Абызов уйдут со своих постов.
Эту информацию подтвердил и другой источник в парламенте.

Отставка правительства

Правительство ушло в отставку в день инаугурации Владимира Путина. Тогда же президент выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру Медведева, возглавлявшего правительство весь предыдущий срок.
Своими заместителями Медведев предложил назначить Антона Силуанова, Татьяну Голикову, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака, Виталия Мутко, Юрия Борисова, Ольгу Голодец, Максима Акимова и Константина Чуйченко.
Восьмого мая Госдума утвердила Медведева главой кабмина.
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Комментарии95  Ещё 7 источников 
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