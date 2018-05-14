Прояснилось будущее Лаврова и Шойгу в кабмине

"Гордеев и Силуанов, скорее всего, будут совмещать посты вице-премьеров и министров", — сказал собеседник агентства.

Эту информацию подтвердил и другой источник в парламенте.

Отставка правительства

Правительство ушло в отставку в день инаугурации Владимира Путина . Тогда же президент выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру Медведева, возглавлявшего правительство весь предыдущий срок.