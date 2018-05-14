«Пакет Яровой» на подходе

Апрельское постановление правительства № 445, которое утвердило правила хранения операторами связи текстовых сообщений пользователей, прошло малозамеченным. А между тем оно свидетельствует об одном: внедрение так называемого пакета Яровой не за горами. Каких последствий ожидают участники рынка?

Сначала мобильные операторы с 1 июля, а за ними 1 октября и операторы передачи данных, которых в народе принято называть провайдерами, будут обязаны хранить все сообщения своих клиентов и передавать их «куда следует». Поэтому если раньше о том, что так называемое содействие оперативно-разыскным мероприятиям, сокращенно СОРМ, обойдется недешево, говорили гипотетически, то теперь провайдеры начали считать на деле, во сколько им это обойдется. И пришли в ужас.

Виталий Листраткин , директор и совладелец компании-провайдера «Интерра» из Первоуральска : «Обратились в специализированную организацию, которая занимается изготовлением сертифицированного оборудования. Сделали расчеты на тот объем трафика согласно „закону Яровой“, если читать его буквально, „в лоб“. Получилась сумма 147 млн рублей, что для нашей компании — выстрел не в ногу, а в мозг сразу же, навылет, причем большим калибром. Если взять такие конские деньги в кредит и даже предположить, что моей компании их дадут, правда, не понятно подо что, это значит, что ты свою семью и семьи своих совладельцев просто обрекаешь на какую-то кабалу и рабство. Я разговаривал с коллегами из „Ростелекома“. Они, знаете, так подозрительно спокойны, как будто они ничего не будут делать».

Однако подозрение о том, что все мелкие игроки телекоммуникационного рынка разорятся, а их место займут такие большие, как «Ростелеком», может и не подтвердиться. Существует еще один сценарий. Еще два года назад ФСБ выпустила письмо, из которого следует, что теоретически может появиться некий сертифицированный ФСБ оператор, который за деньги (причем очень немаленькие) предоставит услуги СОРМ мелким игрокам.

На рынке уже появился термин «аутсорминг» по аналогии с аутсорсингом. Кто станет таким оператором слежки, пока не известно, говорит гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков

Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily: «Объединяющей компанией может стать либо какой-то один крупный игрок, на базе которого будут работать все остальные мелкие игроки того или иного региона: это может быть и „Ростелеком“, это может быть какая-то местная компания, у которой есть в наличии центр обработки данных собственный, либо компании будут арендовать совместно какое-то количество серверов в ЦОДе того или иного игрока. Конечно же, все это делается после согласования с правоохранительными органами . Рынок достаточно большой, сейчас его оценить достаточно сложно по той причине, что пока не понятно, какое количество операторов будет работать совместно: в Петербурге работает более 200 операторов, в Москве работает более тысячи операторов, по всем регионам это десятки тысяч компаний, а 90% рынка приходится на первые семь компаний».

Насколько безболезненным для телекоммуникационного бизнеса будет переход к реализации «закона Яровой», сейчас совершенно не понятно. На рынке в этом плане царит некоторая расслабленность: никто не хочет и не может вкладывать колоссальные деньги во что-то, что непонятно как будет работать. Но можно предположить, что осенью начнется дикий ажиотаж и лихорадка. Одно лишь можно сказать наверняка: потребителям уже сейчас надо готовиться к тому, что цены на любую связь к Новому году могут вырасти в два-три раза.