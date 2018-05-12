Захарова показала доказательства лжи Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала доказательства того, что украинские власти организовали мероприятие на тему пропаганды и недостоверных новостей, заявив его как часть сессии Комитета ООН по информации. Об этом она написала в субботу в Facebook.

"Публикую скриншот приглашения Постоянного представительства Украины при ООН на мероприятие по борьбе с пропагандой и фейками, в котором черным по белому написано, что оно проходит под эгидой Комитета ООН по информации. А также видео четырех заявлений председателя комитета, который пытался объяснить украинской делегации в присутствии остальных членов этой структуры ГА ООН, что это не так, и комитет никаких мероприятий под своей эгидой не проводил", — сообщила Захарова.

Она также предположила, что представители РФ могут запросить у ООН видеозаписи с мероприятий, на которых видно, как приглашенные украинской стороной лица угрожали сотруднику российского МИД.

"Кстати, как вы думаете, мы сможем получить запись с камер наблюдения в Секретарите ООН того, как после завершения работы "семинара" люди в камуфляже в кулуарах приставали к нашему дипломату и фотографировали его? Думаю, стоит попробовать", — отметила Захарова.

Ранее в пятницу представитель МИД РФ сообщила, что участники силовой операции на юго-востоке Украины угрожали физической расправой российскому дипломату в стенах штаб-квартиры ООН.

По ее словам, инцидент произошел 9 мая после организованного украинской стороной мероприятия на тему пропаганды и недостоверных новостей, которое было заявлено Украиной как часть сессии Комитета ООН по информации. Захарова высказала убежденность в том, что этот инцидент стал "частью информационной работы Киева, негативным примером которой является до сих пор действующий сайт "Миротворец", где опубликованы персональные данные сотрудников Департамента информации и печати МИД РФ.