СМИ: начальник медведевского протокола уходит в отставку 

Как сообщает издание у Ентальцевой при это никаких конфликтов с начальством нет, а возможные перемены — стремление реализовать себя в других сферах. Кроме того, источники отмечают, что отставка произойдет не в скором времени, и пока неизвестно, кто сменит ее на посту, как и то, куда именно уйдет Ентальцева.
Официальный представитель председателя правительства Наталья Тимакова заявила, что Ентальцева «продолжает работать на своем месте».
Справка «ФедералПресс»:
Марина Ентальцева с 1991 года работала помощником тогда еще председателя комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга Владимира Путина.
В 2000 году она стала замначальника управления протокола президента России, в 2002-м — первым замначальника.
В 2004 году Ентальцева возглавила протокольно-организационное управление главы государства. После того, как Владимир Путин перешел на работу в правительство, Ентальцева осталась на посту, перейдя на работу к Дмитрию Медведеву. В 2012 году она заняла аналогичную должность в правительстве.