Российские контрсанкции станут универсальными

Совет по законотворчеству при председателе Госдумы обсудил замечания и предложения регионов и экспертов к законопроекту о контрсанкциях.

Это уже второе обсуждение поправок, внесенных депутатами в ответ на санкции США . 20 апреля в Думе прошли консультации с представителями делового и научного сообществ, по ее итогам для доработки проекта была создана рабочая группа, которую возглавил вице-спикер Госдумы Александр Жуков

По словам вице-спикера Ивана Мельникова, из законопроекта уберут формулировки, касающиеся конкретной продукции. Политолог Екатерина Шульман на своей странице в Facebook уже опубликовала новый текст законопроекта. В нем гораздо более общая формулировка, чем была изначально:

«Запрет или ограничение ввоза на территорию России продукции и (или) сырья, странами происхождения которых являются недружественные иностранные государства или производителями которых являются организации, находящиеся в под юрисдикцией недружественных государств…».

Ранее предполагалось, что документ даст право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер: запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям, привлекать на работу высококвалифицированных специалистов.

В итоге депутаты сделали нормы законопроекта универсальными, а не отраслевыми.

«Полномочия, которые передаются правительству и президенту должны быть более широкими и носить универсальный характер, не касаясь конкретных предприятий или конкретной продукции», — говорил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

При рассмотрении законопроекта в первом чтении палата примет специальное постановление, определяющее дальнейшие направления работы над документом. Законопроект может быть принят в первом чтении 15 мая.

«Мы договорились, что в тексте не будут упомянуты конкретные виды товаров — это будет прерогатива правительства, это же будет касаться и стран, которые попадут под закон. Правительство должно иметь полномочия вводить некоторые критерии. Все это мы увидим в окончательном тексте. В постановлении о принятии будет также прописан целый ряд рекомендаций правительству, договорились о том, что это не должно быть реакцией на те или санкции, это должна быть политика по импортозамещению. Эту политику нам нужно продолжать вне зависимости от санкций», — заявил журналистам президент Российского союза предпринимателей и промышленников Александр Шохин. «Мы не изолируемся, не огораживаем российскую экономику, главная наша задача — показать возможность выхода нашей экономики на конкурентный уровень», — добавил он.

Сергей Катырин. «Нас устраивает, что ушли от детализации: нас очень беспокоил, например, тезис о том, что нельзя привлекать высококвалифицированных специалистов », — заявил по итогам обсуждения президент Торгово-промышленной палаты

«Версия, которая обсуждается, в итоге нас вполне устраивает: необходимо две вещи — финансовое обоснование мер, которые будет готовить правительство и их обсуждение с бизнес-сообществом. И также мы наставившем на поддержке (в том числе и законодательной) отдельных отраслей и компаний, против которых введены санкции», — рассказал Катырин. «В Общественной палате провели экспертизу в отношении конкретных товаров и услуг: в Госдуме эти замечания учтены, есть уверенность, что на жизненно-важные товары и услуги законопроект не будет распространяться», — сообщил журналистам секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

Учредитель фонда помощи хосписа Вера Нюта Федермессер сказала, что опасались появления второго «закона Димы Яковлева », но пока этого не происходит: «Ситуация значительно более оптимистичная, чем мы опасались. Исчезло упоминание лекарственных препаратов, появилась поправка, которая предполагает исключение упоминания отдельных отраслей, товаров и услуг», сказала Федермессер. По её словам, прозвучало много критики в адрес Минздрава