СМИ сообщили о согласии Кудрина вернуться на госслужбу 

Бывший министр финансов России, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Накануне «Ведомости» писали, что Кудрин получил предложение стать главой Счетной палаты от «Единой России» и пообещал над ним подумать.
О согласии Кудрина РБК рассказал человек в его окружении, сотрудник Счетной палаты и федеральный чиновник.
Президиум фракции «Единой России», на котором может быть объявлено о согласии возглавить ведомство, соберется на встречу с Кудриным 14 мая. Всего Госдума обязана представить президенту России три кандидата на эту должность.
Тем временем, представитель Кудрина опровергает информацию о полученном согласии.
«Если он согласится, он скажет. Если он не согласится, он не скажет. Откуда это может источник знать», — цитирует его RNS.