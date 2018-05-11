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Иванишвили выразил надежду на возобновление диалога с Россией
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Иванишвили выразил надежду на возобновление диалога с Россией
РИА Новости
27 минут назад
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РИА Новости
РИА Новости
: Глава правящей в
Грузии
партии Иванишвили выразил надежду на возобновление диалога с
Россией
— заявление
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