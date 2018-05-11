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Иванишвили выразил надежду на возобновление диалога с Россией
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Иванишвили выразил надежду на возобновление диалога с Россией 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости: Глава правящей в Грузии партии Иванишвили выразил надежду на возобновление диалога с Россией — заявление
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