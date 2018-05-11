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Премьер Молдавии признал важное значение России
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Премьер Молдавии признал важное значение России 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил о попытках восстановления отношений с Россией.
«Предпринимаем усилия по преодолению сложного периода в отношениях с Москвой», — приводит ТАСС слова Филипа.
По его словам, правительство Молдавии «прагматично смотрит на вещи и понимает важность рынка России и СНГ».
Ранее премьер заявлял, что считает невыгодным выход страны из состава СНГ.
Напомним, в феврале правительство Молдавии под руководством Филипа пыталось добиться вывода российских миротворцев из Приднестровья. Против этого выступили и Москва, и Тирасполь, и даже президент Молдавии Игорь Додон.
Вместе с тем, позиции Додона в республике из-за конфликта с парламентом и правительством весьма непрочны. В январе КС Молдавии временно прекратил полномочия Додона. Ранее Додон повторно отказался утверждать кандидатуры министров, предложенные Филипом, и обвинил молдавских депутатов в попытке узурпации власти.
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