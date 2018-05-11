РФ ответила на вердикт о «компенсациях за Крым»

Он напомнил, что Россия не была представлена на этом судебном процессе. "Поэтому мы не считаем себя стороной в данном случае", — пояснил Песков, отвечая на просьбу прокомментировать решение Постоянного третейского суда в Гааге

По данным украинского информагентства УНИАН, гаагский суд назначил компенсацию в пользу истцов в размере 159 миллионов долларов. В суд подали украинский "Эверест Истейт" и ряд других лиц. Они требовали компенсацию из-за потери бизнеса в Крыму после его присоединения к России.

"Нафтогаз" также заявил, что суд в Гааге обязал Россию компенсировать потерю крымских активов. В постановлении говорится, что "Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов начиная с 21 марта 2014 года".

Мнения экспертов

Замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в комментарии RT назвал решение гаагского суда политическим и подчеркнул, что Москва будет оспаривать принятое без российского участия решение.

Эксперт также отметил, что подобный вопрос не относится к компетенции Гаагского суда.

"Понятно, что Россия будет его оспаривать и ни на какие выплаты по данному вопросу не пойдет, потому что это решение в первую очередь политическое, а перевод его в экономическую плоскость говорит о том, что украинская сторона пытается из любой истории, даже не выгодной для себя, все равно что-то получить", — отметил Шатров.

"Нужно признать, что экономика Украины всегда зависела от экономики России, и Москва не отходит от позиции, что нам надо выстраивать прагматические отношения, работать в сторону позитива. А судебное решение в Гааге как раз мешает этому", — отметил эксперт.

По его словам, две страны могут решить все свои вопросы за круглым столом, и обсуждать их лучше в доверительном и уважающем друг друга формате.

Гинько подчеркнул, что судебные решения в таком виде являются для России неприемлемыми.