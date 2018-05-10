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Клинцевич: Обострение между Израилем и Ираном спровоцировано США
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Клинцевич: Обострение между Израилем и Ираном спровоцировано США 

Национальная Служба Новостей 19 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Трое сирийских военных погибли в результате ракетного удара Израиля по иранским формированиям в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ВС республики, переданное агентством SANA.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН заявил, что вина за эти события лежит на США, которые своей непродуманной политикой привели к эскалации конфликта.
«В любом случае мы должны дать какие-то оценки. Ситуация, которая сегодня складывается между Израилем и Ираном, и процессы, которые происходят, это результат провокаций, прежде всего, Соединённых Штатов Америки. И в этом и должно быть, на мой взгляд, вмешательство РФ. Всё, что происходит на Ближнем Востоке в результате непродуманной американской политики, попахивает большим серьёзным конфликтом, который может перерасти в войну. В этом я ни грамма не сомневаюсь. А Сирия здесь, как сопутствующий элемент. И потом, это же удар по суверенному государству, но его суверенность США уже давно растоптана, и деквалифицирована. Сегодня с точки зрения общественного мнения, согласно логике, которую культивируют США, любой может войти и делать, что хочет. А в результате 70 ракет были отправлены в такой сложный период, когда праздновался День Победы, на военные объекты. Я думаю, что в МИД России уже достаточно хорошо об этом сказали, я имею в виду слова министра Лаврова, добавить лично мне нечего», — заявил Клинцевич.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров в связи с взаимными обстрелами Израиля и Ирана заявил, что урегулирование вопроса возможно только через диалог, к чему и призвал оба государства. Напомним, в ночь на 10 мая был нанесён удар по иранским позициям в Сирии израильскими войсками. Эта операция стала ответом Тель-Авива на удар по израильским позициям в районе Голанских высот со стороны иранцев.
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