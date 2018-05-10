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Путин ответил Каннам на письмо о Серебренникове
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Путин ответил Каннам на письмо о Серебренникове 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин получил от главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана письмо с просьбой помочь режиссеру Кириллу Серебренникову посетить Каннский кинофестиваль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего пресс-конференции о фильме «Лето» Жоэля Шапрона.
По его словам, Путин прислал ответ на письмо Ле Дриана. Российский президент заявил, что он «был бы рад помочь Каннскому фестивалю, но российское правосудие независимо».
При этом на пресс-конференции все равно приготовили место для Серебренникова, но оно осталось пустым.
В мае 2017 года дома у Серебренникова и в театре «Гоголь-центр» прошли обыски. В СК заявили, что следственные мероприятия проводились в рамках дела о хищении бюджетных средств.
В августе режиссер находится под домашним арестом. Ему и другим фигурантам дела вменяют мошенничество на сумму в 68 миллионов рублей. Серебренников отрицает свою вину.
Десятого мая на фестивале в Каннах показали фильм Серебренникова «Лето» о жизни лидера «Кино» Виктора Цоя. Картину встретили овациями. В российский прокат фильм выйдет 7 июня.
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