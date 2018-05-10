Путин ответил Каннам на письмо о Серебренникове

По его словам, Путин прислал ответ на письмо Ле Дриана. Российский президент заявил, что он «был бы рад помочь Каннскому фестивалю, но российское правосудие независимо».

При этом на пресс-конференции все равно приготовили место для Серебренникова, но оно осталось пустым.

В мае 2017 года дома у Серебренникова и в театре «Гоголь-центр» прошли обыски. В СК заявили, что следственные мероприятия проводились в рамках дела о хищении бюджетных средств.

В августе режиссер находится под домашним арестом. Ему и другим фигурантам дела вменяют мошенничество на сумму в 68 миллионов рублей. Серебренников отрицает свою вину.