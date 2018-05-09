Путин заступился за ветерана

Путин не позволил своей охране оттеснить ветерана

Личная охрана президента России Владимира Путина оттолкнула ветерана, который пытался подойти к главе государства после Парада Победы. Путин, заметив пожилого мужчину, подошел к нему и пригласил вместе пройти на церемонию возложения венка к Могиле неизвестного солдата. Пресс-секретарь российского лидера назвал инцидент с ветераном «случайностью». Он добавил, что впредь такие ситуации будут исключены.

После Парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне произошел инцидент, попавший в прямую трансляцию Парада Победы. После того как президент России поприветствовал и поблагодарил всех присутствовавших на параде ветеранов, он в сопровождении президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху направился возлагать венки к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

Когда президент подходил к Кремлевскому проезду, к нему попытался подойти ветеран в военном мундире, однако сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО), которые сопровождали лидеров трех стран, заблокировали ему проход.

Ветеран все же проявил настойчивость — тогда один из сотрудников охранной службы начал его отталкивать. По информации телеканала «Россия 24», ветеран пытался засвидетельствовать свое почтение верховному главнокомандующему.

Путин сразу же заметил происходящее. Президент развернулся, подошел к ветерану и пожал руку. Также глава российского государства предложил ветерану пройти вместе с ним к Могиле Неизвестного солдата и принять участие в церемонии возложения венков. Вместе с президентом, и.о. министра обороны и другими официальными лицами ветеран прошел в Александровский сад. Весь путь ветеран проследовал рядом с президентом без посторонней помощи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал случившееся. Он назвал действия сотрудника ФСО «непреднамеренной случайностью». «Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь», — отметил Песков.

После траурной церемонии главы трех государств возложили цветы на аллее городов-героев и городов воинской славы в Александровском саду.

Девятого мая парад Победы принимал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу . Командовал парадом главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков . До прохода сухопутных войск и проезда военной техники российский лидер Владимир Путин выступил с поздравлением.

Он отметил, что потомки всегда будут гордиться подвигом советского народа, который «не дрогнул, не прогнулся перед жестоким врагом, когда некоторые государства предпочли позор капитуляции, лицемерного соглашательства или прямого сотрудничества с нацистами».

В память о погибших в годы Великой Отечественной войны воинах и мирных жителях была объявлена минута молчания.

По данным российского военного ведомства, в Параде Победы в Москве приняли участие 13 тыс. человек, 159 единиц техники, а также 75 самолетов и вертолетов.

На параде была представлена новейшая техника — пара истребителей пятого поколения Су-57, два модернизированных самолета-перехватчика МиГ-31К с новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал». К тому же впервые по Красной площади прошли новейшие образцы вооружения: беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран», робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», а также боевая машина поддержки танков «Терминатор».

Ранее сообщалось, что восемь ветеранов Великой Отечественной войны, которым накануне было отказано в билетах на Парад Победы, все же попали на мероприятие. Об этом сообщила внучка участника войны Юрия Петрова на своей странице в фейсбуке. Она опубликовала фотографии военных и поблагодарила мэра Москвы Сергея Собянина за помощь.

Девушка отметила, что не ожидала такого быстрого разрешения своей проблемы. С ее слов, журналисты, работники пресс-службы мэрии, интернет-пользователи помогали ей как могли.

«Моя главная цель была — исправить дедушке праздник. Кто, что в процессе скажет и как отнесется, было вообще не важно. Но я вижу, что люди переживали эту ситуацию лично, как собственную. Я не общалась напрямую с Сергеем Семеновичем Собяниным, мне только передали, что он сам держит ситуацию на контроле и особенно ей занимается. К ветеранам приехала великолепная Александра Александрова [глава комитета общественных связей Москвы]. Она решила все вопросы», — подчеркнула она в своем посте.

Внучка фронтовика рассказала, что сейчас пребывает «в состоянии переживания чуда». «Вокруг столько замечательных людей. Спасибо вам! Дедушка сказал, что мной гордится», — отметила она.

Седьмого мая после инаугурации президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны в 10 тыс. рублей. Выплату люди получат «в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».