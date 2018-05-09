Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Путин, Нетаньяху и Вучич возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата

После парада на Красной площади лидеры направились в Александровский сад. Один из ветеранов в военной форме с медалями направился с трибуны к Путину, охрана попыталась его остановить. Президент это увидел и сам подошел к фронтовику, пригласив пройти вместе с ним.