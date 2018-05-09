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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
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Путин, Нетаньяху и Вучич возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата 

Российская Газета 7 часов назад
Президент России Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и сербский лидер Александр Вучич возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
После парада на Красной площади лидеры направились в Александровский сад. Один из ветеранов в военной форме с медалями направился с трибуны к Путину, охрана попыталась его остановить. Президент это увидел и сам подошел к фронтовику, пригласив пройти вместе с ним.
В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, премьер-министр России Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, председатель конституционного суда Валерий Зорькин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, исполняющие обязанности министров и представители общественных организаций.
Глава государства поздоровался с каждым из ветеранов. Солдаты президентского полка установили венки от имени президента России, премьера Израиля и главы Сербии у Вечного огня. Путин, Нетаньяху и Вучич подошли к ним и почтили память погибших в войне минутой молчания. Церемония завершилась гимнами трех стран и маршем роты Почетного караула. Также лидеры возложили красные гвоздики к стелам городов-героев.
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