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В Иране, России и Турции подтвердили новую встречу по Сирии в Астане
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В Иране, России и Турции подтвердили новую встречу по Сирии в Астане 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Страны-гаранты Астанинского процесса подтвердили проведение девятой встречи высокого уровня по Сирии 14-15 мая в Астане, сообщает МИД республики Казахстан.
"Министерство иностранных дел Казахстана информирует о том, что страны-гаранты Астанинского процесса подтвердили проведение очередной 9-й Международной встречи высокого уровня по Сирии 14-15 мая 2018 года в столице Казахстана", — говорится в сообщении.
Двусторонние и многосторонние консультации предполагается провести 14 мая, пленарное заседание запланировано на 15 мая.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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