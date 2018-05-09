В Иране, России и Турции подтвердили новую встречу по Сирии в Астане

республики Казахстан. МОСКВА , 9 мая — РИА Новости . Страны-гаранты Астанинского процесса подтвердили проведение девятой встречи высокого уровня по Сирии 14-15 мая в Астане , сообщает МИД "Министерство иностранных дел Казахстана информирует о том, что страны-гаранты Астанинского процесса подтвердили проведение очередной 9-й Международной встречи высокого уровня по Сирии 14-15 мая 2018 года в столице Казахстана", — говорится в сообщении. Двусторонние и многосторонние консультации предполагается провести 14 мая, пленарное заседание запланировано на 15 мая. Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>