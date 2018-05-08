Путин назвал одну из главных задач нового правительства 

Одна из главных задач, которая стоит перед новым правительством — бороться и победить бедность, а также решить другие задачи глобального, капитального, прорывного развития России, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.
"Количество бедных все-таки уменьшается, но уменьшается недостаточными для нас темпами, поэтому одна из главных задач правительства — таргетировать эту бедность, бороться с ней и победить, как и победить другие проблемы, которые перед нами стоят, решить и другие задачи глобального, капитального, прорывного развития нашего Отечества, нашей любимой страны России", — сказал Путин, выступая в Госдуме, где ранее была утверждена кандидатура Дмитрия Медведева на пост главы нового кабмина.
Госдума проголосовала за утверждение Дмитрия Медведева премьер-министром России. "За" проголосовали 374 депутата (83,1%) при необходимых 226 голосах, "против" — 56, воздержавшихся не было. Всего проголосовали 430 депутатов.