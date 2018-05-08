Путин рассказал Зюганову о роли КПСС в развале СССР

"Действительно, под руководством Коммунистической партии СССР наша страна, Советский союз, достигла очень больших вершин. И Геннадий Андреевич перечислил многие из них — это и космос, и ядерный щит и так далее. Геннадий Андреевич не упомянул только одного: под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование", — сказал Путин.

Президент отметил, что "среди тех, кто руководил этим процессом" не было никого, кроме Коммунистической партии.