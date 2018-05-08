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Путин напомнил Зюганову о роли КПСС в развале СССР
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Путин рассказал Зюганову о роли КПСС в развале СССР 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Ronald Reagan Presidential Library
Президент России Владимир Путин ответил лидеру думской фракции КПРФ Геннадию Зюганову, упомянувшему об успехах Коммунистической партии СССР в ходе пленарного заседания Госдумы, на котором была утверждена кандидатура Дмитрия Медведева на должность премьер-министра, передает ТАСС.
"Действительно, под руководством Коммунистической партии СССР наша страна, Советский союз, достигла очень больших вершин. И Геннадий Андреевич перечислил многие из них — это и космос, и ядерный щит и так далее. Геннадий Андреевич не упомянул только одного: под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование", — сказал Путин.
Президент отметил, что "среди тех, кто руководил этим процессом" не было никого, кроме Коммунистической партии.
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Комментарии34  Ещё 13 источников 
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