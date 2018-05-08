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Путин запретил россиянам быть огурцами в бочке
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Путин запретил россиянам быть огурцами в бочке 

Lenta.ru 10 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия должна не замыкаться, а бороться за продвижение своих товаров на международные рынки. Такое мнение высказал во вторник, 8 мая, президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании в Госдуме, передает РИА Новости.
По мнению главы государства, продвижение товаров сделает их «глобально конкурентоспособными», а также позволит поднять уровень производства внутри страны. В результате российские потребители смогут получать товары и услуги, которые не будут уступать мировым аналогам, отметил он.
«Другого пути нет. Если мы замкнемся и будем, как огурцы в бочке, сами себя солить, ничего хорошего из этого не получится. Только огурцы вкуснее становятся, да и туда еще что-то добавить надо, как специалисты говорят», — пояснил Путин.
Президент подчеркнул, что по некоторым видам производства Россия уже достигла такого уровня, что внутреннего рынка не хватает. «Я уже не говорю про нефть и газ, которые мы не в состоянии потребить… Металлургия переразмерена для внутреннего рынка, нефтехимия. Сельское хозяйство у нас сейчас становится конкурентоспособным», — уточнил российский лидер.
7 мая Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах России до 2024 года. Документ определил основные ориентиры развития страны на несколько лет, в первую очередь в социально-экономической сфере.
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