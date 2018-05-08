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Песков ответил на вопрос о перестановках в Кремле
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Песков ответил на вопрос о перестановках в Кремле 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Перестановок в администрации президента можно ожидать довольно скоро — они могут последовать одновременно с назначением министров.
На вопрос журналистов, будут ли перестановки в Кремле и когда, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал журналистам: "В ближайшее время их можно будет ожидать".
"После утверждения главы кабинета будем ожидать назначения членов кабинета по представлению премьера", — заметил Песков. "Где-то параллельно с этим нельзя исключать и назначений в администрации президента", — заключил он.
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