Жириновский назвал способ сократить число сердечно-сосудистых заболеваний

«Необходимо изменить информационную политику в государстве, не показывать людям по телевизору бесконечную стрельбу и погони, а также негативные новости. Тогда у нас и болеющих сердечно— сосудистыми заболеваниями будет меньше, и вообще люди будут реже обращаться к врачу», — сказал Жириновский, обращаясь к Дмитрию Медведеву.

Лидер ЛДПР отметил, что фракция поддерживает кандидатуру Медведева на пост главы кабинета министров, но просит обратить внимание на информполитику в государстве.

Кроме того, Жириновский считает невозможным возвращение курительных комнат в аэропорты. В противном случае, это приведёт к повышению случаев смертности.