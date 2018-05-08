Жириновский назвал способ сократить число сердечно-сосудистых заболеваний 

Для уменьшения числа случаев сердечно-сосудистых заболеваний необходимы новые принципы формирования информационной политики государства, заявил председатель ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы, где рассматривается вопрос о даче согласия депутатов на назначение Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.
«Необходимо изменить информационную политику в государстве, не показывать людям по телевизору бесконечную стрельбу и погони, а также негативные новости. Тогда у нас и болеющих сердечно— сосудистыми заболеваниями будет меньше, и вообще люди будут реже обращаться к врачу», — сказал Жириновский, обращаясь к Дмитрию Медведеву.
Лидер ЛДПР отметил, что фракция поддерживает кандидатуру Медведева на пост главы кабинета министров, но просит обратить внимание на информполитику в государстве.
Кроме того, Жириновский считает невозможным возвращение курительных комнат в аэропорты. В противном случае, это приведёт к повышению случаев смертности.