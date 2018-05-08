Депутаты в основном спрашивали Медведева о социальной сфере и экономике

Представители четырех парламентских фракций задали Медведеву по два вопроса. Три из них касались социальной сферы и были связаны с увеличением пенсионного возраста, доступностью и качеством лекарств, а также увеличением продолжительности жизни в России

Депутаты также интересовались у кандидата на пост премьера механизмом компенсации расходов регионов на повышение минимального размера оплаты труда и повышением налога на доходы физических лиц.

Парламентарии подготовили по одному вопросу на тему экологии, международной обстановки и политической системы России. Медведева, в частности, спрашивали об использовании РФ «мягкой силы» во внешней политике, а также об идее обязать главу кабмина приостанавливать членство в партии на время исполнения своих служебных обязанностей.