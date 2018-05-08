Депутаты в основном спрашивали Медведева о социальной сфере и экономике 

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник перед рассмотрением вопроса об утверждении и.о. председателя правительства РФ Дмитрия Медведева главой нового правительства задали ему восемь вопросов, большая часть которых касалась социальной сферы и экономики.
Представители четырех парламентских фракций задали Медведеву по два вопроса. Три из них касались социальной сферы и были связаны с увеличением пенсионного возраста, доступностью и качеством лекарств, а также увеличением продолжительности жизни в России.
Депутаты также интересовались у кандидата на пост премьера механизмом компенсации расходов регионов на повышение минимального размера оплаты труда и повышением налога на доходы физических лиц.
Парламентарии подготовили по одному вопросу на тему экологии, международной обстановки и политической системы России. Медведева, в частности, спрашивали об использовании РФ «мягкой силы» во внешней политике, а также об идее обязать главу кабмина приостанавливать членство в партии на время исполнения своих служебных обязанностей.