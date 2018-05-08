Медведев процитировал Чехова

Медведев, говоря о работе правительства, процитировал Чехова

«Хочу процитировать слова Антона Павловича Чехова, который был великим мастером слова и когда-то сказал так: «Дела определяются их целями, то дело называется великим, у которого велика цель». Наши дела в этом смысле действительно должны быть великими, и мы несём ответственность перед нашими детьми, и нам нужно будет смотреть им в глаза. Давайте сделаем так, чтобы в этих глазах отражалась гордость за нашу страну», — сказал Медведев.

Во вторник, 8 мая, в Государственной думе пройдёт голосование об утверждении Дмитрия Медведева на пост главы кабинета министров России.