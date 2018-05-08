В комитете ГД поддержали кандидатуры Мутко и Акимова

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев поддержал кандидатуры Виталия Мутко и Максима Акимова, выдвинутые председателем правительства Дмитрием Медведевым на должности вице-премьеров по строительству и транспорту.
"Мы поддерживаем обе кандидатуры, а в остальном поможем. Акимова я знаю давно, и он, действительно, понимает в транспорте, поэтому он все инициативы транспортные важные и нужные будет поддерживать, я уверен", — заявил Москвичев журналистам.
При этом глава комитета отметил опыт Мутко по работе с регионами и выразил надежду на полное понимание в совместных вопросах касаемо градостроительного кодекса.
Ранее в понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев еще до утверждения на свой пост председателя правительства озвучил планы по своим замам: первым вице-премьером должен стать Антон Силуанов (будет курировать финансово-экономический блок), а вице-премьерами Татьяна Голикова (соцблок), Алексей Гордеев (АПК), Дмитрий Козак (промышленность и энергетика), Виталий Мутко (строительство), Юрий Борисов (ОПК), Ольга Голодец (культура и спорт), Максим Акимов (цифровая экономика, транспорт и связь) и Константин Чуйченко (как руководитель аппарата). Кроме того, по данным источника РИА Новости в кабмине, вице-премьером — полпредом президента планируется оставить Юрия Трутнева.