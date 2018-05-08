В комитете ГД поддержали кандидатуры Мутко и Акимова

В комитете Госдумы поддержали кандидатуры Мутко и Акимова

"Мы поддерживаем обе кандидатуры, а в остальном поможем. Акимова я знаю давно, и он, действительно, понимает в транспорте, поэтому он все инициативы транспортные важные и нужные будет поддерживать, я уверен", — заявил Москвичев журналистам.

При этом глава комитета отметил опыт Мутко по работе с регионами и выразил надежду на полное понимание в совместных вопросах касаемо градостроительного кодекса.