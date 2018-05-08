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Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
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В инаугурации Путина увидели послание Западу 

Рамблер 2 часа назад
Британский таблоид Daily Express пишет о «патриотическом послании самодостаточности», которое президент России Владимир Путин «отправил Западу» во время своей инаугурации. По версии издания, таким «посланием» стал появившийся на церемонии российский лимузин проекта «Кортеж».
«Владимир Путин использовал свою инаугурацию, чтобы подпитать напряжённость отношений с Западом», — отмечает Daily Express, добавив, что российский президент отказался от Mercedes S600 в пользу российского лимузина.
«Пуленепробиваемый лимузин вызвал вздохи и аплодисменты гостей», — пишет таблоид. Один из гостей, по данным издания, заявил, что новый лимузин «круче, чем у Трампа». Четвертая в карьере Владимира Путина президентская инаугурация состоялась 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Президент выехал из Первого корпуса Кремля, где находится его рабочий кабинет, на инаугурацию в Большой Кремлевский дворец на новом российском лимузине Aurus.
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