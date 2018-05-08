Вайно прочат пост и приписывают резиденцию

Тема ухода Сергея Лаврова муссируется в информационном поле уже давно. Сообщалось, что 68-летний министр «устал» и «просится в отставку». Якобы, после неоднократных просьб Лаврову, наконец, разрешили покинуть должность главы МИД.

В Кремле информацию об отставке Сергея Лаврова называют спекуляцией. Еще в марте официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что новости об этом «фейк» и похожи на «подброшенную дезу». Сам Лавров осенью минувшего года говорил о том, что комфортно чувствует себя в своей должности и видит целый ряд задач, которые «необходимо решить на внешнеполитическом фронте». Политологи отмечают, что такая авторитетная фигура, как Сергей Лавров, уйдет только тогда, когда решит сам — профессионалов его уровня на должность главы МИД просто нет.

Тем не менее, за несколько дней до инаугурации Владимира Путина в информационном поле вновь появились вбросы о том, что Сергея Лаврова не будет в новом составе правительства, а представлять внешнеполитические интересы страны будет глава администрации президента Антон Вайно, передает "Уралинформбюро"

Одновременно с этим Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского опубликовал масштабное расследование, посвященное новой резиденции Вайно на Клязменском водохранилище. Специалисты центра выяснили, что высокопоставленный чиновник потратил на недвижимость на полмиллиарда рублей больше своего годового дохода.

"Где Антон Вайно мог взять дополнительные полмиллиарда рублей? — задается вопрос автор расследования. — Но это и неважно: какие же органы и службы осмелятся искать несоответствия и неточности в декларации одного из самых влиятельных чиновников страны?"

В связи с чем тема о «домике» Вайно всплыла после того, как в СМИ заговорили о его назначении главой МИДа? Возможно, ответ на этот вопрос появится в ближайшее время.