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Кадровые перестановки в правительстве нейтральны для российских финансовых активов, — Аналитики Росбанка
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Кадровые перестановки в правительстве нейтральны для российских финансовых активов, — Аналитики Росбанка 

Прайм 2 часа назад
Фото: Прайм
Вчера, вскоре после инаугурации президента В. Путина, появились сообщения о внесении кандидатуры Д. Медведева для утверждения на пост председателя правительства. Позднее были опубликованы предложения по персональному составу нового правительства.
Насколько мы можем судить, опираясь на мнения различных политических экспертов, заявленные кадровые перестановки не содержат в себе очевидных сенсаций. Обращает на себя внимание усиление как социального, так и финансового блоков правительства, что, вероятно, связано с необходимостью реализовывать экономическую повестку, заявленную на 2018-2024 и имеющую во многом социальный уклон. По нашему мнению, подобный расклад нейтрален для российских финансовых активов.
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