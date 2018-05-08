Путин оценил работу Медведева за шесть лет

Фото: Eduard Korniyenko/Reuters

Президент России Владимир Путин , выступая в Госдуме , подвел итоги шестилетней работы Дмитрия Медведева на посту премьер-министра. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru". Президент напомнил, что Россия за последние шесть лет Россия и весь мир столкнулись с новыми вызовами, а ситуация менялась динамично. "Но, несмотря на все эти сложности, правительству удалось решить не только неординарные, экстренные задачи, но при этом увидеть и сохранить перспективу развития, постоянно наращивать эти возможности, нацеленные на среднесрочную и отдаленную перспективу, и это вот, на мой взгляд, чрезвычайно важно", — сказал Путин. Он также добавил, что эта масштабная, комплексная работа строилась основательно, профессионально и честно. Ранее сообщалось, что Путин предложил Медведева на пост премьер-министра.