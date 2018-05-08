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Путин оценил работу Медведева
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Путин оценил работу Медведева за шесть лет 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Eduard Korniyenko/Reuters
Президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме, подвел итоги шестилетней работы Дмитрия Медведева на посту премьер-министра. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Президент напомнил, что Россия за последние шесть лет Россия и весь мир столкнулись с новыми вызовами, а ситуация менялась динамично.
"Но, несмотря на все эти сложности, правительству удалось решить не только неординарные, экстренные задачи, но при этом увидеть и сохранить перспективу развития, постоянно наращивать эти возможности, нацеленные на среднесрочную и отдаленную перспективу, и это вот, на мой взгляд, чрезвычайно важно", — сказал Путин.
Он также добавил, что эта масштабная, комплексная работа строилась основательно, профессионально и честно.
Ранее сообщалось, что Путин предложил Медведева на пост премьер-министра.
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