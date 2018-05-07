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Помощник Рогозина не стал комментировать новые назначения в кабмине
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Помощник Рогозина не стал комментировать новые назначения в кабмине 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
После того как Дмитрий Медведев предложил правительству список кандидатов на руководящие посты в ряде министерств, избежав имени вице‐премьера, в чьи обязанности ранее входило курирование ракетно‐космической сферы, помощник Дмитрия Рогозина отказался дать журналистам комментарий о новых назначениях, сообщило ИА «Политика сегодня».
«Можете написать, что в аппарате Рогозина от комментариев воздержались», — отметил помощник Рогозина Никита Анисимов.
Медведев, которого Владимир Путин после собственной инаугурации вновь предложил правительству в качестве премьер-министра, назвал заместителя министра обороны Юрия Борисова в качестве замены Рогозину на посту вице-премьера по оборонной промышленности. Его кандидатуру прокомментировал военный эксперт.
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