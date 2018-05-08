Ещё
Силуанов выдвинут на пост первого вице-премьера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев предложил кандидатуру Силуанова на пост первого вице-премьера 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Исполняющий обязанности председателя российского правительства Дмитрий Медведев на встрече с представителями партии «Единая Россия» в Госдуме назвал предполагаемый им состав будущего правительства, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что «если поддержка со стороны Государственной думы и президента будет обеспечена», то первым заместителем председателя правительства мог бы стать Антон Силуанов.
«Что касается Антона Германовича, он, естественно, должен будет заниматься в этом случае экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности в рамках министерства финансов», — сказал Медведев.
Ранее сообщалось, что Медведев, кандидатура которого была предложена российским президентом Владимиром Путиным на пост премьер-министра России, прибыл в Госдуму для проведения консультаций с парламентскими фракциями.
RT на русском: последние новости
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото с инаугурации Путина В Кремле допустили возможность перестановок в администрации президента Постпред России при ОЗХО: Москва получила от организации ответы по инциденту в Солсбери
Комментарии2  Ещё 148 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово244
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»471
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото207
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян25
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко493
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение