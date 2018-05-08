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Акцент правительства РФ на бюджетной стабильности — хорошая новость, — Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка
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Акцент правительства РФ на бюджетной стабильности — хорошая новость, — Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка 

Прайм 2 часа назад
Фото: Прайм
Предложение президента Владимира Путина назначить Дмитрия Медведева на пост премьер-министра не стало сюрпризом для рынка и по сути означает, что в ближайшие годы существующая экономическая политика не изменится.
Предложение Д. Медведева по назначению Антона Силуанова на пост первого заместителя премьер-министра указывает на то, что правительство по-прежнему будет придерживаться жесткой бюджетной политики. Хотя для обеспечения макроэкономической стабильности в предстоящий президентский срок такой подход к бюджету правилен, все же пока существует ряд вопросов в отношении перспектив роста.
Нигде не прозвучало информации о возможном назначении Алексея Кудрина на одну из должностей в правительстве или в администрации президента, о чем ранее писали в СМИ; непонятно, войдет ли в состав нового правительства Андрей Белоусов; существует неопределенность и в отношении будущей должности Максима Орешкина.
Таким образом, акцент правительства на бюджетной стабильности, подтвержденный назначением Антона Силуанова на более высокую должность, — хорошая новость, однако вопросы касательно будущего экономического роста на ближайшие годы пока остаются туманными.
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