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Медведев не назвал замами Шувалова, Дворковича и Рогозина
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Источник: Медведев не назвал замами Шувалова, Дворковича и Рогозина 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во время консультаций с фракцией "Единая Россия" Дмитрий Медведев не назвал Игоря Шувалова, Аркадия Дворковича, Сергея Приходько, Дмитрия Рогозина, Александра Хлопонина и Юрия Трутнева, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
"Они не назывались Медведевым", — сказал источник.
Данную информацию подтвердил другой источник.
Ранее стали известны возможные кандидаты в премьеры.
Сообщалось, что Алексей Гордеев будет курировать сельское хозяйство, Дмитрий Козак — энергетику, Ольга Голодец — спорт и культуру, Виталий Мутко — строительство, Алексей Акимов — транспорт, Юрий Борисов — ВПК, Голикова — социальную политику. Также он предложил назначить зампредом правительства по ОПК нынешнего заместителя министра обороны Юрия Борисова, а Константина Чуйченко — главой аппарата правительства.
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