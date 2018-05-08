Путин поздравил с Днем Победы лидеров СНГ, Абхазии и Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины

«В поздравительных посланиях президента России подчеркивается, что День Победы — священная дата и символ единения и беспримерного героизма наших народов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма», — говорится в сообщении пресс-службы.

Путин отметил «важность передачи молодому поколению неискаженной правды о событиях Великой Отечественной войны, а также подчеркнул, что долгом нынешних поколений является недопущение повторения трагических событий прошлого».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее рассказал журналистам, что президент Путин адресовал поздравление с 73-летием Победы в Великой Отечественной войне украинским гражданам, а не президенту Украины Петру Порошенко из-за отношения к войне в Донбассе, передает ТАСС