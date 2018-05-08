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Путин поздравил с Днем Победы лидеров СНГ, Абхазии и Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины
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Путин поздравил с Днем Победы лидеров СНГ, Абхазии и Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Президент России поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Кремля.
«В поздравительных посланиях президента России подчеркивается, что День Победы — священная дата и символ единения и беспримерного героизма наших народов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма», — говорится в сообщении пресс-службы.
Путин отметил «важность передачи молодому поколению неискаженной правды о событиях Великой Отечественной войны, а также подчеркнул, что долгом нынешних поколений является недопущение повторения трагических событий прошлого».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее рассказал журналистам, что президент Путин адресовал поздравление с 73-летием Победы в Великой Отечественной войне украинским гражданам, а не президенту Украины Петру Порошенко из-за отношения к войне в Донбассе, передает ТАСС.
«Вы знаете, что в России очень тепло относятся к братскому украинскому народу, и вы знаете о том, как в России относятся к тем, кто развязал братоубийственную и кровопролитную войну на юго-востоке Украины», — ответил Песков на вопрос украинского журналиста, почему традиционное поздравление Путина лидерам постсоветских стран по случаю годовщины Победы в случае с Украиной было адресовано не президенту этого государства, а гражданам.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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