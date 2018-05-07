Путин выдвинул кандидатуру премьера 

Владимир Путин, выступивший в должность президента России, выдвинул кандидатуру главы нового правительства, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства предложил депутатам Государственной думы назначить на эту должность Дмитрия Медведева, который занимал этот пост предыдущие шесть лет.
Сегодня Медведев и его министры ушли в отставку, что всегда происходит в день инаугурации нового президента.
Ранее сегодня Владимир Путин произнес присягу и вступил в должность президента России. После этого российский лидер произнес речь, в которой назвал целью своей жизни и работы — служение людям и стране, а также сообщил, что России нужны прорывы во всех сферах жизни, чтобы стать современным и динамичным государством.