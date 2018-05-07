Мантуров признался, что очень волновался за «Кортеж»

Исполняющий обязанности главы Минпромторга РФ Денис Мантуров признался, что очень волновался, наблюдая кадры перемещения президента России Владимира Путина во время церемонии инаугурации на новом автомобиле проекта "Кортеж". Об этом министр заявил журналистам по окончании церемонии.
"Очень, не представляете себе как! Это понятно было только мне одному и тому многотысячному коллективу, который участвовал в программе по разработке этого автомобиля" — сказал Мантуров, отвечая на вопрос, волновался ли он, наблюдая за поездкой президента РФ на новом автомобиле.
Он добавил, что проект "Кортеж" — качественный и эффективный проект с точки зрения реализации и тех параметров, которые изначально в нем закладывались.
"Сегодня было очень трепетно смотреть как президент ехал на этом автомобиле на процесс инаугурации. Для нас это был очень важный момент — обеспечение своевременности поставок этих автомобилей", — добавил и. о. главы Минпромторга
По словам Мантурова, в ведомстве рассчитывают, что все желающие приобрести новый автомобиль проекта "Кортеж" смогут это сделать в следующем году, так как с конца текущего года можно будет подавать заявки на его приобретение.
В заключение он рассказал, что купил бы автомобиль "Кортеж" и для личного пользования, если бы в модельном ряде был внедорожник.