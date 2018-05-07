Мантуров признался, что очень волновался за «Кортеж»

Мантуров признался, что очень волновался за успех «Кортежа» на инаугурации Путина

"Очень, не представляете себе как! Это понятно было только мне одному и тому многотысячному коллективу, который участвовал в программе по разработке этого автомобиля" — сказал Мантуров, отвечая на вопрос, волновался ли он, наблюдая за поездкой президента РФ на новом автомобиле.

Он добавил, что проект "Кортеж" — качественный и эффективный проект с точки зрения реализации и тех параметров, которые изначально в нем закладывались.

"Сегодня было очень трепетно смотреть как президент ехал на этом автомобиле на процесс инаугурации. Для нас это был очень важный момент — обеспечение своевременности поставок этих автомобилей", — добавил и. о. главы Минпромторга

По словам Мантурова, в ведомстве рассчитывают, что все желающие приобрести новый автомобиль проекта "Кортеж" смогут это сделать в следующем году, так как с конца текущего года можно будет подавать заявки на его приобретение.

В заключение он рассказал, что купил бы автомобиль "Кортеж" и для личного пользования, если бы в модельном ряде был внедорожник.